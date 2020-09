Stand: 24.09.2020 14:08 Uhr

Nächstes HSV-Heimspiel vor bis zu 4.500 Fans

Fußball-Zweitligist Hamburger SV plant für sein zweites Heimspiel in der Saison mit 4.500 Fans im Volksparkstadion. Am 4. Oktober (13.30 Uhr) treffen die Hanseaten auf den FC Erzgebirge Aue. Seit dieser Woche gelte in Hamburg eine neue Eindämmungsverordnung, die unter bestimmten Voraussetzungen auch eine höhere Anzahl an Zuschauern im Volksparkstadion ermögliche, teilte der Club am Donnerstag mit. | 24.09.2020 14:06