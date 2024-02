Stand: 12.02.2024 12:44 Uhr Nächster Abwehr-Ausfall: Hannover 96 vorerst ohne verletzten Muroya

Hannover 96 muss einen weiteren Ausfall in der Abwehr kompensieren. Rechtsverteidiger Sei Muroya hat sich beim 4:3-Sieg der Niedersachsen in Hamburg eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekannt gab, wird der 29-Jährige "bis auf Weiteres" fehlen. Eine genauere Angabe machte der Club nicht. Der Japaner war am Freitag kurz vor Spielende ausgewechselt worden. | 12.02.2024 12:44