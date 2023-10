Stand: 21.10.2023 23:14 Uhr Nächste Pleite für die Hamburg Towers in der BBL

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga gegen Ulm verloren. Die Norddeutschen unterlagen dem Deutschen Meister aufgrund eines ganz schwachen Starts in die Partie - 12:30-Rückstand nach dem ersten Viertel - mit 78:94 (37:54). Es ist die siebte Pflichtspielniederlage der Hamburger in Serie. Bester Werfer der Towers vor 2.944 Zuschauern war Aleksander Dziewa mit 24 Punkten. Ergebnisse und Tabelle der Basketball-Bundesliga | 21.10.2023 23:00