Stand: 21.01.2024 09:49 Uhr Nächste Pleite für Dennis Schröder und die Toronto Raptors

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder aus Braunschweig hat mit den Toronto Raptors in der nordamerikanischen Profiliga NBA die nächste Niederlage kassiert und bei den New York Knicks 100:126 verloren. Schröder mühte sich, kam aber zu lediglich zwei Punkten und drei Vorlagen. Viele seiner Zuspiele konnten seine Kollegen nicht nutzen. Für die Kanadier war es die sechste Pleite in den vergangenen sieben Partien. | 21.01.2024 09:48