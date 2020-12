Stand: 10.12.2020 20:38 Uhr Nächste Niederlage für die HSG Nordhorn-Lingen

Die HSG Nordhorn-Lingen hat in der Handball-Bundesliga die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Niedersachsen verloren am Donnerstag mit 29:36 (11:18) beim TBV Lemgo Lippe.