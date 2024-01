Stand: 24.01.2024 21:54 Uhr Nächste Heimpleite für Hamburg Towers im EuroCup - Göttingen siegt

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bleibt im EuroCup vor heimischer Kulisse sieglos. Am Mittwochabend verloren die Hanseaten auch das Kellerduell mit dem bis dato punktlosen Schlusslicht Cedevita Olimpija Ljubljana mit 83:114 (45:52). Erfolgreichster Schütze für die Towers, die nur zwei ihrer bisherigen 16 Partien gewinnen konnte, war Aleksander Dziewa mit 21 Punkten. BBL-Rivale BG Göttingen kann im Fiba Europe Cup derweil weiter auf das Erreichen des Viertelfinales hoffen. Am Mittwochabend feierten die Niedersachsen im vierten Spiel der zweiten Gruppenphase einen 82:80 (45:34)-Erfolg gegen Surne Bilbao Basket und wahrten damit die Chance auf einen der beiden Top-Plätze in ihrer Vierergruppe. | 24.01.2022 21:45