Stand: 28.06.2023 12:25 Uhr Nachwuchsspieler Di Michele Sanchez verlässt VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von seinem Nachwuchsspieler Fabio Di Michele Sanchez getrennt. Wie der Werksclub am Mittwoch bekannt gab, wechselt der 20 Jahre Außenverteidiger zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Di Michele Sanchez war zur Saison 2022/2023 in den Profikader des VfL aufgerückt, kam dort aber nicht zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit war er an NAC Breda in die zweite niederländische Liga verliehen. Zur Wechselbörse | 28.06.2023 12:17