Stand: 19.02.2021 14:06 Uhr Nachwuchsathleten in MV dürfen wieder trainieren

Nachwuchsathleten in Mecklenburg-Vorpommern dürfen von sofort an wieder trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Dafür können sie öffentliche und private Sportanlagen nutzen. Das betrifft Athleten in allen Sportarten mit dem Status Landeskader. Bisher war das uneingeschränkte Training nur Bundeskadern und Berufssportlern vorbehalten. Voraussetzung ist die Einhaltung der strengen Hygienevorgaben. Trainer, Betreuer, medizinisches Personal sowie Schieds- und Wettkampfgerichte müssen dabei Mund-Nase-Bedeckungen tragen. | 19.02.2020 13:30