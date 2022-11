Stand: 17.11.2022 11:53 Uhr Nachwuchs-Segler Burke und Fink gründen Team "Next Generation"

Der Stralsunder Hochseesegler Lennart Burke und sein Partner Melwin Fink (Bad Salzuflen) haben ihre Kräfte gebündelt und das "Next Generation Sailing Team gegründet". Plattform der gemeinsamen Kampagne ist die in Frankreich neu gebaute Class-40-Yacht "Meganisi". Die 40-Fuß-Rennyacht gilt als Sprungbrett für den Aufstieg in die Vendée-Globe-Königsklasse. Die neue Partnerschaft soll die Karriere der Jungstars beflügeln. Fürs kommende Jahr stehen drei Regatta-Klassiker und als Höhepunkt das Zweihand-Rennen Transat Jacques Vabre über den Atlantik auf dem Programm. | 17.11.2022 11:50