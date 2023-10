Stand: 30.10.2023 14:50 Uhr Nach schwerem Foul: Wolfsburg weiter ohne Wimmer

Drei Tage nach einem viel diskutierten Foul in Augsburg muss Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nun am Dienstagabend im Pokalspiel gegen RB Leipzig auf den österreichischen Nationalspieler Patrick Wimmer verzichten. "Patrick ist nicht in der Lage, zu spielen", bestätigte VfL-Trainer Niko Kovac am Montag. Der Ausfall des 22 Jahre alten Wimmer ist die Folge eines Fouls, das bei der Wolfsburger 2:3-Niederlage in Augsburg für viel Wirbel gesorgt hatte. FCA-Verteidiger Mads Pedersen hatte Wimmer bei einem harten Einsteigen am Sprunggelenk getroffen, dafür aber nur die Gelbe Karte gesehen. | 30.10.2023 14:50