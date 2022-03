Stand: 19.03.2022 10:58 Uhr Nach nicht anerkanntem Tor für Bremerhaven: DEL räumt "Fehler" ein

Das Eishockey-Spiel in Straubing bleibt für die Fischtowns Pinguins aus Bremerhaven nach dem nicht gegebenen regulären Treffer verloren. "Da es sich um eine Tatsachenentscheidung auf dem Eis handelte und auch der anschließende Videobeweis hiervon umfasst wird, bleibt die Wertung des Spiels bestehen", teilte die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in der Nacht zum Sonnabend mit. Am Freitagabend hatten die Schiedsrichter einen regulären Treffer von Bremerhavens Ziga Jeglic nicht gesehen. Im Gegenzug hatte Taylor Leier den Siegtreffer zum 2:1 der Niederbayern erzielt. Auch nach dem Sichten der Videobilder wurde das Gäste-Tor nicht anerkannt. Den Schiedsrichtern sei ein "Fehler" unterlaufen, teilte die DEL mit. | 19.03.2022 10:58