Stand: 17.09.2023 11:21 Uhr Nach langem Transferpoker: Draxler offenbar nach Katar

Nach einem langen Transferpoker steht der frühere deutsche Nationalspieler Julian Draxler nun doch kurz vor einem Wechsel von Paris Saint-Germain zum Al-Ahli SC in Katar. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der 29-Jährige heute den Medizincheck in Doha absolvieren. Fotos zeigen den Weltmeister von 2014 bereits mit einem Al-Ahli-Schal am Flughafen der katarischen Hauptstadt. Draxler war im Januar 2017 vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt, spielte dort sportlich zuletzt aber keine Rolle mehr. | 17.09.2023 11:23