Stand: 10.04.2022 10:48 Uhr Nach dem Comeback: Bei Popp kullern die Tränen

Nach ihrem emotionalen Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verlor Alexandra Popp doch noch die Fassung. "Man sieht mich selten weinen, aber in dem Moment sind tatsächlich die Tränen gekullert", sagte die Spielführerin, als sie wieder gefasst und im mintgrünen Outfit bei der Pressekonferenz saß, am Samstagabend in Bielefeld über die Momente nach dem Abpfiff. Die Rückkehr der 31-Jährigen vom VfL Wolfsburg nach einjähriger Zwangspause wegen einer schweren Knieverletzung überstrahlte den 3:0 (1:0)-Sieg der DFB-Auswahl gegen Portugal. | 10.04.2022 10:26