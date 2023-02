Stand: 06.02.2023 14:07 Uhr Nach aus im Davis Cup: Zverev hofft auf Beckers Hilfe für DTB

Olympiasieger Alexander Zverev hofft nach dem Aus der deutschen Tennisprofis in der Qualifikationsrunde zum Davis Cup gegen die Schweiz auf die Hilfe von Boris Becker. "Hilfe von Boris im Tennis kann man immer gebrauchen, ob als Spieler, Trainer, DTB oder was auch immer", sagte der Hamburger der "Bild". "Er weiß, wie es geht." Becker sei enorm wichtig "für Tennis in Deutschland, und wir werden die Hilfe auch immer annehmen. Er wird mit offenen Armen empfangen." | 06.02.2023 14:05