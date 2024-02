Stand: 05.02.2024 17:47 Uhr Nach aus beim Asien-Cup: Irvine und Metcalfe zurück bei St. Pauli

Die beiden australischen Nationalspieler Jackson Irvine und Connor Metcalfe steigen wieder ins Training des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ein. Der Kapitän und der Mittelfeldspieler sind nach dem Aus der Australier beim Asien Cup gegen Südkorea im Viertelfinale (1:2 nach Verlängerung) wieder in Hamburg, wie der Kiezclub am Montag mitteilte. Ab Dienstag bereiten sich die beiden Stammkräfte gemeinsam mit dem Team auf das Spiel am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim 1. FC Magdeburg vor. | 05.02.2022 16:04