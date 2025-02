Stand: 26.02.2025 16:17 Uhr Nach Verletzung im Pokal: Werders Ducksch verpasst Spiel gegen Wolfsburg

Topstürmer Marvin Ducksch wird Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga vorerst fehlen. Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung bei der Blamage im DFB-Pokal-Viertelfinale beim Drittligisten Arminia Bielefeld (1:2) wird der 30 Jahre alte Führungsspieler mindestens die kommende Partie gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) verpassen. Ducksch habe sich am Dienstagabend in der 29. Minute eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, hieß es in der Mitteilung der Bremer - genauer wurde der Verein nicht. | 26.02.2025 16:10