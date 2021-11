Stand: 07.11.2021 14:31 Uhr Nach Spielabsage: St. Pauli legt die Beine hoch

Nach der Absage des Spiels gegen Sandhausen konnten die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli die Beine hochlegen. Training steht erst wieder am Montag an. "Eine Spielabsage ist natürlich immer eine schlechte Nachricht, aber wir werden die Situation so annehmen, wie sie ist", sagte Sportchef Andreas Bornemann und wünschte den betroffenen SVS-Akteuren und -Betreuern zugleich gute und rasche Besserung. "Der Gesundheitsschutz genießt weiterhin die höchste Priorität." Die Länderspielpause nutzt die Mannschaft von Trainer Timo Schultz am Donnerstag (14 Uhr) für ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF. | 07.11.2021 14:30