Stand: 26.05.2024 17:09 Uhr Nach Sieg gegen Altona 93: Werder Bremens U23 vor Regionalliga-Aufstieg

Due U23 des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ist dem Aufstieg in die Regionalliga Nord ein großes Stück nähergekommen. Der verlustpunktfreie Meister der Bremen-Liga gewann am Sonntagnachmittag das erste Spiel der Aufstiegsrunde gegen den Hamburger Titelträger Altona 93 durch einen Treffer von Ricardo Schwarz (22.) mit 1:0. Sollte Altona am Mittwochabend seine zweite Partie gegen den SV Todesfelde nicht gewinnen, stünde Werder bereits vor seiner abschließenden Partie am kommenden Sonntag in Todesfelde als Aufsteiger fest. Ergebnisse und Tabelle | 26.05.2024 17:08