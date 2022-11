Stand: 13.11.2022 20:37 Uhr Nach Rekordviertel: Ex-Quakenbrücker Hartenstein verliert mit den Knicks

Trotz eines Rekordstarts hat der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen New York Knicks eine Heimniederlage kassiert. Beim 135:145 gegen Oklahoma City Thunder verbuchten die Gastgeber im ersten Viertel 48 Punkte - ein Club-Rekord für Spielabschnitt Nummer eins. Der ehemalige Quakenbrücker Hartenstein stand in der Startformation der Knicks und kam auf 14 Zähler sowie sieben Rebounds, New York musste im Madison Square Garden die siebte Niederlage im 13. Saisonspiel hinnehmen. | 13.11.2022 20:36