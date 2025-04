Stand: 03.04.2025 14:30 Uhr Nach Regionalliga-Verzicht: Teutonia künftig in der Oberliga

Nach seinem angekündigten Ausstieg zum Saisonende aus der Fußball-Regionalliga Nord wird der FC Teutonia Ottensen in der neuen Spielzeit in der Oberliga Hamburg weiterspielen. "Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die in der Oberliga bestehen kann - mit einem klaren Fokus auf Identifikation, Nachwuchsförderung und einem soliden Fundament für die Zukunft", heißt es in einer Mitteilung des Vereins, der sich einst auf die Fahnen geschrieben hatte, in Hamburg die Nummer drei hinter dem HSV und dem FC St. Pauli zu werden. | 03.04.2025 14:30