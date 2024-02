Stand: 06.02.2024 15:59 Uhr Nach Rassismus-Eklat: Werder holt Johanns

Nach dem Rassismus-Eklat von Leipzig hat Lennart Johanns einen neuen Club gefunden: Werder Bremen hat den Mittelfeldspieler für seine U19 zurückgeholt. Und will Johanns damit "eine zweite Chance geben", wie es in einer Pressemitteilung am Dienstag hieß. "Wir haben den Fall sehr intensiv geprüft, sowohl intern als auch extern. Wir haben uns mit den Kollegen aus Leipzig ausgetauscht. Die Aussagen der Verantwortlichen von RB haben uns ein Bild vermittelt, dass Lennart in dem Fall eine klare Grenzüberschreitung begangen hat, er sich aber sonst während der zweieinhalb Jahre in Leipzig nichts hat zu Schulden kommen lassen", sagte Björn Schierenbeck, Leiter des Werder-Leistungszentrums. | 06.02.2022 15:59