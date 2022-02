Stand: 08.02.2022 13:31 Uhr Nach Osnabrück und HSV: Thioune wird Trainer in Düsseldorf

Nach nicht einmal acht Monaten hat Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Zusammenarbeit mit Trainer Christian Preußer beendet und den Nachfolger schnell gefunden. Der frühere Hamburger und Osnabrücker Coach Daniel Thioune soll die Mannschaft von sofort an übernehmen. Das bestätigte der Club am Dienstag. "Mich reizt diese herausfordernde Aufgabe bei einem Traditionsverein wie der Fortuna sehr, und ich werde mit großer Energie an die Arbeit gehen", sagte Thioune, der einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat. | 08.02.2022 13:30