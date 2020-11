Stand: 23.11.2020 09:56 Uhr Nach Olympia-Pleite 2015: Hamburg "in ein Loch gefallen"

Die gescheiterte Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 vor fünf Jahren hat Hamburg noch nicht aufgearbeitet. Zu dieser Ansicht kommt Nikolas Hill, früherer Geschäftsführer der Hamburger Bewerbungsgesellschaft: "Die Stadt ist danach in ein Loch gefallen. Aus dem ist sie bis heute nicht rausgekommen." Der Jurist sieht die entscheidenden Fragen in der Hansestadt nicht beantwortet: "Was macht Hamburg aus? Was möchte die Stadt sein, wo will sie hin? Welche Strategie hat sie?" | 23.11.2020 09:55