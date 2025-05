Stand: 17.05.2025 18:35 Uhr Nach Nullnummer gegen Todesfelde: Jeddeloh II bejubelt Klassenerhalt

Der SSV Jeddeloh II hat den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga perfekt gemacht. Den Ammerländern genügte am frühen Samstagabend ein torloses Remis gegen Absteiger SV Todesfelde, um den rettenden 14. Tabellenplatz zu sichern. Die Niedersachsen können nun nicht mehr vom Bremer SV überholt werden, der jetzt vier Zähler Rückstand hat und am Sonntag die U23 des FC St. Pauli empfängt. Der BSV muss als 15. des Klassements darauf hoffen, dass Meister TSV Havelse über die Relegation in die Dritte Liga aufsteigt. Misslingt dies den Garbsenern, steigen die Bremer in die Oberliga ab. Ergebnisse und Tabelle | 17.05.2025 18:35