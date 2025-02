Stand: 10.02.2025 11:40 Uhr Nach Mallorca-Unfall: Kein deutscher Vierer bei der Bahnrad-EM

Nach dem schweren Unfall der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft auf Mallorca wird bei den Europameisterschaften im belgischen Heusden-Zolder kein deutscher Männer-Vierer an den Start gehen. Die meisten der sechs verletzten Fahrer sind noch nicht genesen, einzig Bruno Keßler wird bei den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen in der 4.000-Meter-Einerverfolgung dabei sein. Bei dem Unfall im Januar waren Keßler, Tobias Buck-Gramcko, Benjamin Boos, Moritz Augenstein, Louis Gentzik und der Rostocker Max-David Briese umgefahren worden. | 10.02.2025 11:23