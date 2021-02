Stand: 25.02.2021 12:03 Uhr Nach Kreuzbandriss: Van Drongelen vor Comeback beim HSV

Acht Monate nach seinem Kreuzbandriss steht Rick van Drongelen vor dem Comeback beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. "Er ist wieder voll belastbar", wurde HSV-Trainer Daniel Thioune am Donnerstag übereinstimmend in Zeitungen der Hansestadt zitiert. Zwar merke man dem 22 Jahre alten Abwehrchef nach der langen Reha-Phase die körperliche Belastung an, "aber das Knie ist zu hundert Prozent wieder hergestellt", betonte der Coach. Van Drongelen könnte damit im Derby am Montag (20.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli eine Option sein. | 25.02.2021 11:52