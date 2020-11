Stand: 23.11.2020 17:57 Uhr Nach Hexenschuss: 96-Coach Kocak auf dem Weg der Besserung

Coach Kenan Koack vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist nach seinem am Sonntag vor dem Spiel bei den Würzburger Kickers (1:2) erlittenen Hexenschuss auf dem Weg der Besserung. "Mir geht es deutlich besser, die fünf, sechs Spritzen am späten Nachmittag nach der Partie haben zum Glück Wirkung gezeigt", sagte der 39-Jährige am Montag und kündigte an, das Mittwochstraining wieder leiten zu wollen. | 23.11.2020 17:56