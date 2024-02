Stand: 19.02.2024 14:09 Uhr Nach HSV-Razzia: Linksfraktion fordert Aufarbeitung

Ein mehrstündiger Polizeieinsatz, bei dem 855 Fußballfans des Hamburger SV in einem Regionalzug kontrolliert wurden, soll nach dem Willen der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft politisch aufgearbeitet werden. Die Fraktion hat laut einer Sprecherin angekündigt, eine Kleine Anfrage zu dem Polizeivorgehen am Bahnhof Hamburg-Bergedorf beim Senat einzureichen. "Der ganze Einsatz wirft ernstliche Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf", sagte Cansu Özdemir, justizpolitische Sprecherin der Linksfraktion. | 19.02.2022 14:08