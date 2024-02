Stand: 21.02.2024 09:52 Uhr Nach Fanprotesten: VfL Wolfsburg spendet Tennisbälle an Kitas

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will die während der Fanproteste im Stadion gesammelten Tennisbälle an Kitas und Kindergärten der Region spenden. Das bestätigte ein Clubsprecher den "Wolfsburger Nachrichten". Der VfL frage gerade den Bedarf bei den Einrichtungen ab. In den Stadien der 1. und 2. Liga werfen Fans bereits seit Wochen Tennisbälle auf das Spielfeld, um gegen den geplanten Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga zu protestieren. Allein bei den Heimspielen gegen Hoffenheim und Dortmund kamen hunderte Tennisbälle sowie mehrere Dutzend Flummis zusammen. | 21.02.2022 10:00