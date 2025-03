Stand: 29.03.2025 14:33 Uhr Nach Elversberg-Nullnummer: HSV fliegt nach Mallorca

Der Hamburger SV verschwindet nach Spanien. Nach der Nullnummer gegen Elversberg wird der Fußball-Zweitligist ein viertägiges Trainingscamp auf Mallorca absolvieren. "Wir wollen bewusst aus dem Trainingsalltag in Hamburg raus und uns mit intensiven und fokussierten Einheiten auf den Endspurt einstimmen sowie an zahlreichen Details arbeiten. Dazu werden wir auch bewusst viel Zeit miteinander verbringen, um als Team noch enger zusammenzurücken", sagte Trainer Merlin Polzin. Los geht es am Sonntag, am Mittwoch wird das Team nach Hamburg zurückkehren. | 29.03.2025 14:30