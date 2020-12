Stand: 08.12.2020 14:23 Uhr Nach Corona-Infektion: VfB-Trainer Landerl will vorsichtiger sein

Rolf Landerl will die Lehren aus seiner Corona-Infektion ziehen: "Die Sinne sind jetzt noch mehr geschärft, wir werden noch behutsamer sein", sagte der Trainer von Fußball-Drittligist VfB Lübeck den "Lübecker Nachrichten". Der 45-jährige Österreicher hatte sich Ende November mit dem Virus infiziert. Seine Quarantäne endet am Mittwoch um 0 Uhr. Beim Heimspiel am Sonnabend (14 Uhr/live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) könne er "endlich wieder auf der Bank sitzen". | 08.12.2020 13:45