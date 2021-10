Stand: 26.10.2021 19:52 Uhr Nach Aufholjagd im zweiten Satz: Zverev in Wien im Achtelfinale

Olympiasieger Alexander Zverev ist mit einem zeitweise mühsamen Arbeitssieg ins ATP-Turnier von Wien gestartet. Der 24 Jahre alte Hamburger setzte sich in der ersten Runde der mit 1,8 Millionen Euro dotierten Konkurrenz in der Wiener Stadthalle 6:2, 7:5 gegen den Serben Filip Krajinovic durch. Im zweiten Satz lag die deutsche Nummer eins, die erstmals seit Wimbledon wieder in Europa antritt, nach einigen Wacklern 2:5 zurück, fing sich aber wieder und drehte das Match. Der an Nummer zwei gesetzte Zverev trifft im Achtelfinale auf Alex de Minaur aus Australien. | 26.10.2021 19:50