Stand: 07.02.2024 13:30 Uhr Naby Keïta nach Afrika-Cup-Teilnahme zurück im Werder-Training

Mittelfeldspieler Naby Keïta ist am Mittwoch ins Training des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurückgekehrt. Der Sommerzugang vom FC Liverpool hatte den Hanseaten in den vergangenen Wochen wegen seiner Teilnahme am Afrika-Cup in der Elfenbeinküste gefehlt. Dort war Keïta mit Guinea im Viertelfinale an der Demokratischen Republik Kongo gescheitert (1:3). | 07.02.2022 13:29