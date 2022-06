Stand: 17.06.2022 08:03 Uhr NBA: Titeltraum für Theis geplatzt

Für die Boston Celtics und den deutschen Nationalspieler Daniel Theis aus Salzgitter ist der große Traum vom NBA-Titel geplatzt. Der Rekordmeister der nordamerikanischen Basketball-Profiliga verlor das sechste Finale gegen die Golden State Warriors in eigener Arena 90:103 und die "Best of seven"-Serie mit 2:4. Theis kam zum vierten Mal nacheinander nicht zum Einsatz. | 17.06.2022 08:02