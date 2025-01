Stand: 25.01.2025 10:02 Uhr NBA: Theis verliert mit New Orleans Pelicans

Der deutsche Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit den New Orleans Pelicans ein Offensivspektakel in der NBA verloren. Beim 126:139 gegen die Memphis Grizzlies reichten den Pelicans auch 71 Punkte in der ersten Halbzeit nicht zum Sieg. Der Salzgitteraner Theis musste sich mit vier Punkten und vier Rebounds begnügen, die Play-off-Plätze sind bereits weit entfernt. | 25.01.2025 10:02