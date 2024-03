Stand: 25.03.2024 09:10 Uhr NBA: Theis verliert mit Los Angeles Clippers

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit den Los Angeles Clippers im Rennen um die Play-off-Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen die Philadelphia 76ers kassierten die Kalifornier mit 107:121 nach zuletzt zwei Erfolgen die dritte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen. Die Clippers, für die der Salzgitteraner in rund sechs Spielminuten ohne Korbtreffer drei Rebounds und zwei Asssists verbuchte, sind weiterhin Tabellenvierter der Western Conference. | 25.03.2024 09:10