Stand: 22.01.2021 11:37 Uhr NBA: Theis verliert mit Boston erneut in Philadelphia

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der NBA die dritte Niederlage in Folge einstecken müssen. Bei den vom überragenden Joel Embiid angeführten Philadelphia 76ers unterlag der Rekordmeister 110:122. Zwei Tage zuvor hatten Theis und Co. an selber Stelle 109:117 verloren. Der gebürtige Salzgitteraner Theis kam auf sieben Punkte, bester Celtics-Scorer war Jaylen Brown mit 42 Zählern. Auf der Gegenseite glänzte Embiid mit 38 Punkten und elf Rebounds. | 23.01.2021 10:04