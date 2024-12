Stand: 23.12.2024 08:12 Uhr NBA: Theis und die New Orleans Pelicans verlieren knapp

Mit dem deutschen Basketball-Weltmeister Daniel Theis in einer Nebenrolle haben die New Orleans Pelicans in der NBA eine weitere Niederlage einstecken müssen. Gegen den Ex-Meister Denver Nuggets verlor New Orleans 129:132 nach Verlängerung. Anders als in den vergangenen beiden Spielen kam Theis diesmal zum Einsatz, er sammelte drei Punkte und drei Rebounds. Für das Team des Salzgitteraners war es die 25. Niederlage im 30. Spiel, die aktuelle Form ist desaströs. New Orleans verlor zum siebten Mal nacheinander. | 23.12.2024 08:12