NBA: Theis und Schröder siegreich

Daniel Theis (Salzgitter) hat mit einer guten Leistung zum Sieg seiner Boston Celtics gegen die Washington Wizards um seine Nationalmannschaftskollegen Isaac Bonga und Moritz Wagner in der NBA beigetragen. Die Celtics setzten sich am Freitag mit 116:107 gegen die Wizards durch, die nach neun Spielen noch immer nur zwei Siege haben und überhaupt nicht in die Saison kommen. Dennis Schröder (Braunschweig) gewann mit den Los Angeles Lakers gegen die Chicago Bulls mit 117:115. | 09.01.2021 10:39