Stand: 12.02.2021 07:48 Uhr NBA: Theis siegt mit Boston Celtics

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen siegte der 17-malige NBA-Champion gegen die Toronto Raptors mit 120:106 (66:56). Der gebürtige Salzgitteraner Theis trug acht Punkte, fünf Assists und drei Rebounds bei. Mit dem 13. Sieg im 24. Spiel festigte Boston seinen vierten Tabellenrang in der Eastern Conference. | 12.02.2021 07:46