NBA: Theis muss mit Celtics ins Entscheidungsspiel

Trotz eines offensiv erneut starken Daniel Theis haben die Boston Celtics im Play-off-Viertelfinale der Basketball-Profiliga NBA ihren ersten Matchball vergeben. Im sechsten Spiel gegen Titelverteidiger Toronto Raptors unterlag der Rekordmeister nach zweimaliger Verlängerung mit 122:125, damit steht es in der Best-of-Seven-Serie nun 3:3. Das entscheidende Spiel findet am Freitag statt, der Sieger trifft im Halbfinale auf Miami Heat. Der Salzgitteraner Theis hatte die Celtics mit den letzten vier Punkten in der regulären Spielzeit zum Spielstand von 98:98 zunächst in die erste Verlängerung gerettet. | 10.09.2020 08:14