Stand: 22.08.2020 10:18 Uhr

NBA: Theis mit Boston kurz vor Viertelfinaleinzug

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis (Salzgitter) steht mit den Boston Celtics kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale der Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Der Rekordmeister besiegte im dritten Spiel die Philadelphia 76ers mit 102:94 und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 in Führung. Center Theis kam auf acht Punkte und fünf Rebounds. | 22.08.2020 10:14