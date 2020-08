Stand: 18.08.2020 09:10 Uhr

NBA: Theis gelingt mit Celtics guter Play-off-Auftakt

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics einen erfolgreichen Play-off-Auftakt in der nordamerikanischen Profiliga NBA hingelegt. Der Rekordmeister bezwang im ersten Spiel der "best of seven"-Serie in Orlando/Florida die Philadelphia 76ers mit 109:101. Der Salzgitteraner Theis kam auf neun Punkte. Eine Niederlage musste hingegen Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks hinnehmen. Gegen die Los Angeles Clippers verloren sie mit 110:118. | 18.08.2020 09:08