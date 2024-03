Stand: 13.03.2024 08:56 Uhr NBA: Theis' Clippers verlieren gegen Minnesota Timberwolves

Basketball-Weltmeister Daniel Theis und die Los Angeles Clippers haben in der NBA das Kräftemessen mit den Minnesota Timberwolves verloren. Im Duell zweier Spitzenteams der Western Conference kassierten die Clippers in eigener Halle ein 100:118. Damit verpasste es Los Angeles, näher an das Top-Trio der Conference heranzurücken. Der Salzgitteraner Theis hinterließ in seinen 15 Minuten Einsatzzeit Eindruck und sammelte zehn Punkte sowie vier Rebounds. Bester Werfer bei den Gastgebern war Paul George mit 22 Punkten. | 13.03.2024 08:55