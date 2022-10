Stand: 17.10.2022 09:35 Uhr NBA-Start ohne Schröder - und wohl auch ohne Theis

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder wird den Start der nordamerikanischen Profiliga NBA verpassen. Wegen einer Verletzung an der Hand wird der gebürtige Braunschweiger beim Aufttaktspiel der Los Angeles Lakers in der Nacht zu Mittwoch bei Titelverteidiger Golden State Warriors nicht dabei sein können. Trainer Darvin Ham deutete sogar eine längere Pause für den 29-Jährigen an. Auch Daniel Theis aus Salzgitter wird wohl nicht für die Indiana Pacers (Donnerstag gegen die Washington Wizards) auflaufen. In der Vorbereitung zählte der Center meist nicht zum Kader. | 17.10.2022 09:34