Stand: 18.10.2022 07:35 Uhr NBA-Start: Schröder fehlt LA Lakers drei bis vier Wochen

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder verpasst wegen einer Operation an der Hand die ersten drei bis vier Wochen der NBA-Saison. Das sagte der Trainer der Los Angeles Lakers, Darvin Ham, am Montag (Ortszeit) nach Angaben von US-Journalisten nach dem Training. Etwas später bestätigten die Lakers die Operation, die notwendig gewesen sei, um eine Bänderverletzung am rechten Daumen zu reparieren. Die Verletzung hatte der Braunschweiger sich im Testspiel gegen die Minnesota Timberwolves zugezogen, seinem Comeback im Trikot des NBA-Rekordmeisters. | 18.10.2022 07:30