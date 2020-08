Stand: 25.08.2020 09:00 Uhr

NBA: Starker Schröder führt OKC zum Sieg

Vor allem dank eines starken Dennis Schröder haben die Oklahoma City Thunder die Achtelfinalserie in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum 2:2 ausgeglichen. Der gebürtige Braunschweiger glänzte im vierten Spiel mit 30 Punkten in 31 Minuten von der Bank und führte Oklahoma zu einem 117:114-Sieg gegen die Houston Rockets um Starspieler James Harden. Damit markierte Schröder einen neuen Karrierebestwert in den Play-offs. | 25.08.2020 09:01