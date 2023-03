Stand: 11.03.2023 10:01 Uhr NBA: Starker Schröder bei Lakers-Sieg

Der starke Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers in der NBA nach einem fulminanten Schlussviertel den dritten Sieg nacheinander gefeiert. Die Kalifornier gewannen gegen die Toronto Raptors mit 122:112. Schröder steuerte 23 Punkte bei. Dazu verbuchte der gebürtige Braunschweiger sieben Assists und einen Rebound. Mit dem Sieg festigten die Lakers Rang neun in der Western Conference, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt. | 11.03.2023 10:00