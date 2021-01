Stand: 15.01.2021 09:07 Uhr NBA: Sieg für Hartenstein mit den Nuggets

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den Denver Nuggets den sechsten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren. Das Team aus dem US-Bundesstaat Colorado setzte sich mit 114:104 gegen die Golden State Warriors durch. In der Western Conference klettern die Nuggets mit einer ausgeglichenen Bilanz nach zwölf Saisonspielen auf den siebten Platz. Der 22-Jährige aus Quakenbrück verwandelte in knapp sieben Minuten Einsatzzeit zwei Freiwürfe. | 15.01.2021 09:07