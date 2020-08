Stand: 13.08.2020 08:16 Uhr

NBA: Schröders Thunder treffen auf Houston

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder trifft in der NBA mit den Oklahoma City Thunder in der ersten Runde der Play-offs auf die Houston Rockets um Superstar James Harden. Dies steht bereits vor dem Ende der regulären Saison fest. Beim Play-off-Start wird auch der Braunschweiger Schröder wieder dabei sein. Er hatte die "NBA-Blase" in Orlando wegen der Geburt seines zweiten Kindes verlassen und befindet sich nun in Quarantäne. | 13.08.2020 08:10